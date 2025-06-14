Lens, Batista Mendy'yi gözüne kestirdi

Trabzonspor'un orta sahasında forma giyen Batista Mendy, Ligue 1 ekibi Lens'in radarına girdi.
Fransız kulübü, Andy Diouf ve Neil El Aynaoui ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, bu boşluğu Mendy ile doldurmak istiyor. Transfer sürecinin resmen başladığı ise menajerinin yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
Menajerden dikkat çeken paylaşım
25 yaşındaki ön liberonun menajeri, dün Lens kulübünün önünden bir fotoğraf paylaşarak transfer görüşmelerini adeta belgeledi. Bu paylaşım, Trabzonspor yönetiminin oyuncuya transfer görüşmeleri için izin verdiği şeklinde yorumlandı.
Ligue 1 ekibi Angers'tan 4.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Mendy'nin, bordo-mavili kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Fransız kulübü, Andy Diouf ve Neil El Aynaoui ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, bu boşluğu Mendy ile doldurmak istiyor. Transfer sürecinin resmen başladığı ise menajerinin yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
Menajerden dikkat çeken paylaşım
25 yaşındaki ön liberonun menajeri, dün Lens kulübünün önünden bir fotoğraf paylaşarak transfer görüşmelerini adeta belgeledi. Bu paylaşım, Trabzonspor yönetiminin oyuncuya transfer görüşmeleri için izin verdiği şeklinde yorumlandı.
Ligue 1 ekibi Angers'tan 4.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Mendy'nin, bordo-mavili kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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