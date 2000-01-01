LeBron ve Adam Sandler, Netflix filmi için bir araya gelecekler!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve dünyaca ünlü aktör Adam Sandler'ın, James'in prodüktörlüğünü üstleneceği "Hustle" adlı Netflix filmi için bir araya geldikleri bildirildi.



Filmin, eleştirmenlerin beğenisini kazanmış bir bağımsız film yönetmeni olan Jeremiah Zagar tarafından yönetileceği belirtildi.



James ve iş ortağı Maverick Carter, filmi Springhill Entertainment şirketleri altında yapacaklar ve Sandler'ın Happy Madison şirketi ve Joe Roth'a, Jeff Kirschenbaum'a ve Roth / Kirschenbaum Films'ten Zack Roth'a katılacaklar.



Sandler'ın, NBA'den atılan ancak yurtdışında yetenekli bir oyuncu bulduğunda geri dönme girişiminde bulunacak bir Amerikan basketbol yetenek avcısını oynayacağı belirtildi. Sandler bu oyuncuyu Amerika Birleşik Devletleri'ne getirmeye ve NBA'e sokmaya çalışırken, yetenek avcısı olarak kendi kariyerini canlandırmaya çalışacak.



Bu, James'in Los Angeles Lakers'daki rolünden daha fazlası için Hollywood'a ilk girişimi değil. Daha önce LeBron, Amy Schumer ve Bill Hader ile birlikte Trainwreck filminde kendini oynamış ve animasyon filmi Smallfoot'ta seslendirme yapmıştı. Ayrıca Space Jam'in devam filminde de rol alacak.



