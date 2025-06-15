Lazio'nun gözü Szymanski'de; Fenerbahçe fiyatını belirledi!

İtalya Ligi ekiplerinden Lazio, Fenerbahçe forması giyen orta saha Sebastian Szymanski'yi transfer etmek istiyor.

calendar 15 Haziran 2025 17:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Lazio'nun gözü Szymanski'de; Fenerbahçe fiyatını belirledi!
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Serie A ekiplerinden Lazio, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Sebastian Szymanski için harekete geçti.

İtalya basınından Cittaceleste'nin haberine göre, Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski'yi transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe, Lazio'nun bu ilgisine karşılık olarak oyuncunun bonservisini yaklaşık 15 milyon Euro olarak belirledi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 53 maçta forma giyen Polonyalı yıldız, 7 gol, 9 asist kaydetti. 


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