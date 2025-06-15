Serie A ekiplerinden Lazio, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Sebastian Szymanski için harekete geçti.
İtalya basınından Cittaceleste'nin haberine göre, Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski'yi transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe, Lazio'nun bu ilgisine karşılık olarak oyuncunun bonservisini yaklaşık 15 milyon Euro olarak belirledi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 53 maçta forma giyen Polonyalı yıldız, 7 gol, 9 asist kaydetti.
İtalya basınından Cittaceleste'nin haberine göre, Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski'yi transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe, Lazio'nun bu ilgisine karşılık olarak oyuncunun bonservisini yaklaşık 15 milyon Euro olarak belirledi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 53 maçta forma giyen Polonyalı yıldız, 7 gol, 9 asist kaydetti.
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