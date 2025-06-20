Kocaelispor, Amir Hadziahmetovic'i istiyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Kocaelispor, Beşiktaş forması giyen orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic ile ilgileniyor.
RİZESPOR'A KİRALANMIŞTI
Bosnalı futbolcu, geçen sezonun ilk yarısını Rizespor'da geçirdikten sonra Beşiktaş'a geri dönmüştü.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda çıktığı toplam 55 maçta 1 gol attı ve 8 asist yaptı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Kocaelispor, Beşiktaş forması giyen orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic ile ilgileniyor.
RİZESPOR'A KİRALANMIŞTI
Bosnalı futbolcu, geçen sezonun ilk yarısını Rizespor'da geçirdikten sonra Beşiktaş'a geri dönmüştü.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda çıktığı toplam 55 maçta 1 gol attı ve 8 asist yaptı.
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