Kevin Kampl, Sörloth'u övgüye boğdu

RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, takım arkadaşlarının da saygısını şimdiden kazandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; DieRotenBullen.com
Kevin Kampl, Sörloth'u övgüye boğdu
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01 Ekim 2020 13:38
RB Leipzig'in orta saha oyuncusu Kevin Kampl, yeni takım arkadaşı Alexander Sörloth hakkında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da harika bir sezon geçiren oyuncu, Werner'in yerini doldurması için RB Leipzig'in yolunu tuttu.

"KENDİSİNDEN ŞÜPHE ETMİYOR"

29 yaşındaki Kampl açıklamasında; "Sörloth önünüzde durduğunda bir kaya veya bir makinenin karşısındasınız. Tam olarak bir merkez forvet düşündüğünüzde aklınıza gelecek şey. Bence bize çok yardımcı olacak çünkü o üst seviye bir forvet ve hiç kendisinden şüphe etmiyor. Bu takımda tam olarak ihtiyacımız olan şey." dedi.

24 yaşındaki Norveçli forvet, toplamda 20 milyon avro bedel karşılığında Alman kulübüne transfer oldu.



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