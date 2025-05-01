Kerr, Rockets'a karşı 5. maç yenilgisi için: "Takımı bu maça hazırlayamadım"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Houston Rockets karşısında alınan 131-116'lık 5. maç mağlubiyetinin sorumluluğunu üstlendi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Youtube
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Kerr, Rockets'a karşı 5. maç yenilgisi için: 'Takımı bu maça hazırlayamadım'
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01 Mayıs 2025 11:25
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Houston Rockets karşısında alınan 131-116'lık 5. maç mağlubiyetinin sorumluluğunu üstlendi.

The Athletic'ten Anthony Slater'a konuşan Kerr, "Bu maça hazır değildik, bu da benim sorumluluğum. Maçın ilk iki dakikasında üç faul yaptık. O seviyede odaklanma ve enerji eksikliğiyle, bu seviyedeki bir takımı deplasmanda yenemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Warriors, seride 3-1 önde olmasına rağmen devreye 27 sayı geride girdi, fark zaman zaman 31'e kadar çıktı. Kerr, ikinci yarının başlarında rotasyon oyuncularına yönelerek mücadeleden erken çekildi.

"Bu maçı kovalamaktan o an vazgeçtim," diyen Kerr, "Draymond'la konuştum. 'Ne düşünüyorsun?' dedim. O da 'Beş dakika' dedi. İlk beşimize üçüncü çeyreğin ilk beş-altı dakikasını verdik, ama büyük bir seri yakalayamazsak kenara alacağımızı zaten planlamıştık."

Houston cephesinde tüm ilk beş oyuncusu çift haneli skor üretirken, Fred VanVleet 26 sayıyla öne çıktı. Genç guard Amen Thompson da 25 sayı ve 5 top çalmayla dikkat çekti.

Warriors, seriyi sonlandırma şansını Chase Center'daki 6. maçta arayacak. Butler, farklı yenilgiye rağmen özgüvenini koruduğunu belirtti: "Sorun yok. Özgüvenimizi kaybetmedik. Daha iyi başlayacağız, daha iyi oynayacağız."

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