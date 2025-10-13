13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
0-038'
13 Ekim
Galler-Belçika
1-239'
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
1-040'
13 Ekim
İzlanda-Fransa
1-041'
13 Ekim
İsveç-Kosova
0-140'
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
0-038'
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
0-038'
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
0-141'
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-0
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-1
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
3-0
13 Ekim
Kamerun-Angola
0-0
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
1-0

Kerem Aktürkoğlu'ndan Can Uzun açıklaması!

A Milli Futbol Takımı'nda Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan karşılaşması öncesi basın toplantısında soruları cevapladı.

calendar 13 Ekim 2025 21:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kerem Aktürkoğlu'ndan Can Uzun açıklaması!
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maç haftasında 14 Ekim Salı günü Gürcistan'ı konuk edecek. 

Karşılaşma öncesi milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, basın toplantısında soruları cevapladı.

"FİNAL OLARAK GÖRÜYORUZ"

Karşılaşma hakkında konuşan milli oyuncu, "Maçın önemini her iki takım da çok iyi biliyor. Biz bu karşılaşmayı bir final maçı olarak görüyoruz. Gürcistan da aynı şekilde düşünüyor. Gruptaki dengeleri belirleyebilecek bir maç olacak. Kazanırsak, play-off şansımızın artacağının ve hedefe bir adım daha yaklaşacağımızın farkındayız." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR SORUN YOK"

Milli takımda sorun olmadığını belirten Aktürkoğlu, "Milli takımda hiçbir sorun yok. Çok güzel bir hava var. Bu da sahaya sonuç olarak yansıyor. İspanya maçı hariç gayet güzel ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

CAN UZUN AÇIKLAMASI

Son olarak Can Uzun hakkında sorulan soruya milli yıldız, "Hangi mevkide oynadığımızın bir önemi yok. Forvette iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Ben memnunum, umuyorum hocam da memnundur. Can Uzun'un zamanı gelecektir, benim yerime oynayacağı zamanlar da olacaktır. Kimsenin yerinin bir garantisi yok." cevabını verdi.
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
