Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'u 3-0 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Kenan Koçak, 3 puanı 3 golle kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.



Koçak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir süreçten geçtiklerini, yoğun maçlar ve sakatlıkların işlerini zorlaştırdığını belirterek, "Bugün 3 golle 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. Takımımızı ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi milli maç arasını iyi değerlendirip, önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanıp inşallah böyle galibiyetlerle güzel günleri hep beraber göreceğiz." diye konuştu.



Koçak, maçta isteklerinin dışında rakibe pozisyonlar da verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"3-0 galip geldik diye yan gelip yatmayacağız. Pozisyonları değerlendireceğiz, çalışacağız. Daha çok işimiz var. İstediğimiz seviyeye gelene kadar çok çalışmamız lazım ama takım iyi yolda, umarım sakat oyuncularımız da bir an evvel geri döner. Futbolcularımızın performanslarının maksimum seviyeye çıkması için çalışıyoruz, önceliğimiz kendi elimizdeki futbolcularımız. İhtiyaç durumları da tabii ki yönetim kurulumuzla değerlendiririz."







