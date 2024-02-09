Kayserispor, Otabek Shukurov'u renklerine bağladı

Kayserispor, son olarak Karagümrük forması giyen ve bonservisi elinde olan Otabek Shukurov'u renklerine bağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, Otabek Shukurov'u renklerine bağladı
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09 Şubat 2024 18:19
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, son olarak Karagümrük forması giyen ve bonservisi elinde olan Otabek Shukurov'u renklerine bağladı.

Kayserispor, son olarak Karagümrük forması giyen ve bonservisi elinde olan Özbek orta saha oyuncusu Otabek Shukurov ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık anlaşma sağladı.

28 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de yerli statüsüne sayılıyor.

Otabek Shukurov, bu sezon Fatih Karagümrük ile çıktığı 15 maçta 1 asistlik katkı sağladı.

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