Kapadokya Bisiklet Festivali 111 kilometrelik "Büyük Sürüş" ile başladı

Kapadokya Bisiklet Festivali, 111 kilometrelik "Büyük Sürüş" ile start aldı. Türkiye dahil 6 ülkeden 52 sporcunun katıldığı etkinlik, eşsiz doğal güzellikler eşliğinde devam ediyor.

calendar 14 Haziran 2025 13:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kapadokya Bisiklet Festivali 111 kilometrelik 'Büyük Sürüş' ile başladı
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Nevşehir'de düzenlenen "Kapadokya Bisiklet Festivali", 111 kilometrelik parkurdaki "Büyük Sürüş" yarışın startıyla başladı.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya'dan 52 sporcu, sürüş için Ürgüp ilçesindeki başlama çizgisinde bir araya geldi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından verilen startla yol bisikletçilerinin yanı sıra Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcuları pedal çevirmeye başladı.


Trafiğe açık yollarda polis ve jandarma gözetiminde gerçekleştirilen sürüş etkinliğinde, Ürgüp'ten hareket eden sporcular, Ortahisar ve Göreme beldeleri ile Çavuşin, Karacaören, Akköy, Başdere, Şahinefendi, Taşkınpaşa, Cemil köylerinden geçip yeniden Ürgüp'teki çizgiye ulaşmaya çalışacak.

Etkinliğin organizatörü Aydın Ayhan Güney, AA muhabirine, Kapadokya'nın coğrafi yapısıyla bisiklet sporu için elverişli olduğunu belirtti.

Etkinliğin uzun parkurda sürüşle başladığına işaret eden Güney, "Bir tam gün sürüşte amacımız trafiği engellemeden Kapadokya'nın en güzel yerlerini göstermek. İkinci gün ise yarış olacak. Türkiye'de bu konseptte ilk kez yapılacak yarışta arazide sürülen yol, dağ ve bunların elektrikli olanlarıyla gerçekleştirilecek. Bu organizasyon önümüzdeki yıllarda daha yüksek katılımla düzenlenecektir." dedi.

Festival, yarın 50 kilometrelik parkurdaki Gravel ve E-Gravel yarışın ardından düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.


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