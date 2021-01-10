Kameni: "Kariyerimi iyi şekilde bitirmek istiyorum"

Son olarak Fenerbahçe forması giyen Kameni, yaptığı açıklamayla kendisine kulüp aradığını belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kameni: 'Kariyerimi iyi şekilde bitirmek istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2021 17:29
2019 yazında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Carlos Kameni, açıklamalarda bulundu.

36 yaşındaki kaleci, emekliliği düşünmediğini ve yeniden bir kulüpte oynamak istediğini belirtti.

"FENERBAHÇE SONRASI BOŞTA KALDIM"

Kamerunlu eldiven Kameni açıklamasında; "Kulüp bulabilmek için her gün sıkı çalışıyorum. Sadece kariyerimi iyi şekilde bitirmek istiyorum. Fenerbahçe'yle yaşadığım sorun nedeniyle kariyerim durakladı. Şimdi gelecek teklifleri bekliyorum." dedi.

Carlos Kameni, Fenerbahçe'yle sözleşme durumu nedeniyle anlaşamadı. FIFA'ya başvuran oyuncu, Sarı-Lacivertli kulübün kendisine verilen sözleri tutmadığını iddia ediyordu. Kameni, son olarak konuyu CAS'a taşıdı ve gelecek sonucu bekliyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için