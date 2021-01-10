Kameni: 'Kariyerimi iyi şekilde bitirmek istiyorum'

2019 yazında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Carlos Kameni, açıklamalarda bulundu.



36 yaşındaki kaleci, emekliliği düşünmediğini ve yeniden bir kulüpte oynamak istediğini belirtti.



"FENERBAHÇE SONRASI BOŞTA KALDIM"



Kamerunlu eldiven Kameni açıklamasında; "Kulüp bulabilmek için her gün sıkı çalışıyorum. Sadece kariyerimi iyi şekilde bitirmek istiyorum. Fenerbahçe'yle yaşadığım sorun nedeniyle kariyerim durakladı. Şimdi gelecek teklifleri bekliyorum." dedi.



Carlos Kameni, Fenerbahçe'yle sözleşme durumu nedeniyle anlaşamadı. FIFA'ya başvuran oyuncu, Sarı-Lacivertli kulübün kendisine verilen sözleri tutmadığını iddia ediyordu. Kameni, son olarak konuyu CAS'a taşıdı ve gelecek sonucu bekliyor.



