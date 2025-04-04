Kadıköy'de Galatasaray fırtınası!

Galatasaray, Süper Lig'deki Beşiktaş yenilgisini Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe zaferiyle telafi etti.
Şampiyonluk yolundaki ezeli rakibini kupada saf dışı bırakarak yarı finale adını yazdıran sarı-kırmızılı takım, büyük moral kazanırken Fenerbahçe deplasmanını da lehine çevirdi.
O YILLARIN ACISINI SON 5 SENEDE ÇIKARDI
Aslan, 2000- 2020 arasında Kadıköy'de galibiyete hasret kaldığı günlerin acısını son 5 senede fazlasıyla çıkardı. Ülker Stadyumu'nda oynanan son 7 derbinin 5'inden mutlu ayrılıp, 1'er beraberlik ve yenilgi alan Cimbom, ezeli rakibine karşı psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi. Fenerbahçe ise evindeki son 9 maçta 1 kez kazanırken, Galatasaray rekabette istediğini alan taraf oldu.
BİR GUARDİOLA BİR DE BURUK
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mourinho'yu 1 sezon içinde 2 kez deplasmanda yenen ikinci hoca oldu. Bu sezon Fenerbahçe'yi Kadıköy'de oynanan lig maçında 3-1, kupada 2-1 mağlup eden deneyimli çalıştırıcı, Portekizli teknik adama karşı bir sezonda iki deplasman zaferi kazanmayı başardı. Daha önce Pep Guardiola, Barcelona'nın başındayken Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'i 2 defa devirmişti. Okan Buruk, 14 yılın ardından bunu başaran ilk teknik adam oldu.
KUPA ZAFERİNE 50 MİLYON TL
Cezası nedeniyle takımıyla birlikte Ülker Stadyumu'nda yer alamayan G.Saray Başkanı Dursun Özbek, derbi sonrası futbolcularını Kemerburgaz'da bekledi. Oyuncuları tesiste karşılayan Özbek, daha önce verdiği prim sözünü burada açıkladı. Başkan, derbi zaferinin ödülünü 1.2 milyon Euro (Yaklaşık 50 milyon TL) olarak belirlerken sarı-kırmızılı futbolcular da bu müjdeye alkışlarla karşılık verdi.
Şampiyonluk yolundaki ezeli rakibini kupada saf dışı bırakarak yarı finale adını yazdıran sarı-kırmızılı takım, büyük moral kazanırken Fenerbahçe deplasmanını da lehine çevirdi.
O YILLARIN ACISINI SON 5 SENEDE ÇIKARDI
Aslan, 2000- 2020 arasında Kadıköy'de galibiyete hasret kaldığı günlerin acısını son 5 senede fazlasıyla çıkardı. Ülker Stadyumu'nda oynanan son 7 derbinin 5'inden mutlu ayrılıp, 1'er beraberlik ve yenilgi alan Cimbom, ezeli rakibine karşı psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi. Fenerbahçe ise evindeki son 9 maçta 1 kez kazanırken, Galatasaray rekabette istediğini alan taraf oldu.
BİR GUARDİOLA BİR DE BURUK
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mourinho'yu 1 sezon içinde 2 kez deplasmanda yenen ikinci hoca oldu. Bu sezon Fenerbahçe'yi Kadıköy'de oynanan lig maçında 3-1, kupada 2-1 mağlup eden deneyimli çalıştırıcı, Portekizli teknik adama karşı bir sezonda iki deplasman zaferi kazanmayı başardı. Daha önce Pep Guardiola, Barcelona'nın başındayken Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'i 2 defa devirmişti. Okan Buruk, 14 yılın ardından bunu başaran ilk teknik adam oldu.
KUPA ZAFERİNE 50 MİLYON TL
Cezası nedeniyle takımıyla birlikte Ülker Stadyumu'nda yer alamayan G.Saray Başkanı Dursun Özbek, derbi sonrası futbolcularını Kemerburgaz'da bekledi. Oyuncuları tesiste karşılayan Özbek, daha önce verdiği prim sözünü burada açıkladı. Başkan, derbi zaferinin ödülünü 1.2 milyon Euro (Yaklaşık 50 milyon TL) olarak belirlerken sarı-kırmızılı futbolcular da bu müjdeye alkışlarla karşılık verdi.