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Juventus'ta ayrılık senaryosu: Vlahovic!

Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'in bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

calendar 19 Mayıs 2025 13:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'ta ayrılık senaryosu: Vlahovic!
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Juventus'ta Dusan Vlahovic için ayrılık ihtimali giderek artıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Juventus'ta Sırp golcü ile yeni sözleşme görüşmeleri yapılmıyor. Vlahovic'in bu yaz İtalyan ekibinden ayrılmasının en olası senaryo olduğu belirtildi.

40-50 MİLYON EURO

Juventus, sözleşmesi 2026 yılında biten ve yeni sözleşme görüşmeleri yapmadığı 25 yaşındaki futbolcudan bonservis kazanmak için Vlahovic'i bu yaz satmayı planlıyor. İtalyan ekibi, Vlahovic'in satışından 40-50 milyon euro bonservis bekliyor.

Sırp golcünün adı Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelmişti.

BU SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 40 maçta süre bulan Dusan Vlahovic, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.


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