Jose Morais: "Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'de teknik direktör Jose Morais, Samsunspor hazırlıkları esnasında açıklamalarda bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Jose Morais: 'Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız'
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24 Nisan 2025 13:52
Süper Lig'de yeniden düşme hattına gerileyen Bodrum FK, cumartesi günü evinde Samsunspor'la oynayacağı 33'üncü hafta maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı ekip, zorlu karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Bodrum FK'nın Portekizli çalıştırıcısı Morais, "Lig devam ediyor, zorlu bir rekabet var. Önümüzdeki Samsunspor maçı bizim için diğer maçlardan çok farkı olmayan bir karşılaşma. Samsunspor ligin iyi ekiplerinden biri. Bizim de amacımız taraftar desteğiyle bu müsabakada en iyi skoru almak" diye konuştu.

"Maçı nasıl kazanabiliriz diye düşünüyoruz. O açıdan elimizden gelenin en iyisini yapıp karşılaşmayı kazanmak için mücadelemizi vereceğiz" diyen Morais, "Maç maç bakmamız gerekiyor. Önümüzdeki maça bakıp ona göre hazırlıklarımızı yapıp karşılaşmalara o şekilde çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE ÇOK GÜZEL BİR ÜLKE'

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası geçmiş olsun dileğinde bulunan Jose Morais, "Tüm çocukların özelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Türkiye çok güzel bir ülke, şehirleri doğası ve yapıları değil çocuklarla bu şehirler güzelleşiyor. İstanbul'dan üzücü bir haber duyduk, sanıyorum can kaybı yaşanmadı bu bizim için sevindirici olabilir. Bu dünyada her şey gelip geçici o yüzden sağlığın ne kadar önemli olduğunu hatırladığımız bir gün" yorumu yaptı.

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