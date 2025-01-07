Jean Onana'ya 2 talip birden!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde yollarını ayırması beklenen isimlerden Jean Onana için birçok takımın devreye girdiği belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jean Onana'ya 2 talip birden!
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07 Ocak 2025 09:59
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde birçok isimle yolların ayrılması gündemde. Bu isimlerin başında ise beklentileri karşılayamayan Jean Onana geliyor.

Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Jean Onana'nın ismi, İspanyol ekibi Valladolid ile anılıyordu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Marsilya forması giyen Karemunlu oyuncuya ise şimdi yeni talipler çıktı.

Belçika ve Fransa'dan talipler

Africafoot'un haberine göre Jean Onana ile Belçika'dan OH Leuven ilgileniyor. 24 yaşındaki oyuncu, 2020-21 sezonunda Lille'den kiralık olarak Belçika'da Mouscron forması giymişti. Kamerunlu orta sahanın yine Fransa'dan da talipleri bulunuyor. Angers ve Nantes'ın Jean Onana için görüşmelerde bulundukları aktarılıyor.

'Kendini kanıtlaması gerekiyor'

Africafoot'ta transfer uzmanı ve oyuncu temsilcisi sıfatlarıyla görüşlerine yer verilen Armel Djanbon; Onana'nın durumuna ilişkin, "Şu anda prestijli bir seçimi değil önemli ölçüde oyun süresi bulabileceği bir projeyi tercih etmesi gerekiyor. 24 yaşında ve bu sezon çok az oynadıktan sonra kendisini kanıtlaması gerekiyor. Kendini bulabileceği bir takıma katılmasını tavsiye edebilirim. Belçika veya Fransa, ideal destinasyonlar gibi görünüyor ancak tabii transfer dönemi daha yeni başladı" ifadelerini kullandı. 

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