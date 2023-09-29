İşte Arda Güler'in geri döneceği maç!

Real Madrid'de yeniden sakatlanan Arda Güler'in, 21 Ekim'deki Sevilla veya 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçında geri dönmesi bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İşte Arda Güler'in geri döneceği maç!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Eylül 2023 12:18
Son güncelleme 29 Eylül 2023 12:34
Real Madrid'de bir kez daha sakatlanan Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor.

İspanyol basını, 18 yaşındaki genç futbolcunun sakatlığını ve muhtemel geri dönüş tarihini masaya yatırdı.

Arda Güler'in bir sorun yaşanmaması durumunda 9-17 Ekim tarihleri arasında verilecek milli aranın ardından hazır olmasının beklendiği belirtildi.

Genç yıldızın, 21 Ekim'de ligdeki Sevilla ya da 24 Ekim Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga karşılaşmasında oynama ihtimalinin olduğu aktarıldı.

Arda'nın Real Madrid'in Girona, Napoli ve Osasuna maçlarında sakatlığı nedeniyle yer alamayacağı hatırlatıldı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery