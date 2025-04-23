İstanbul'daki deprem, Fenerbahçeli Diego Carlos'un ailesini korkuttu

İstanbul'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, sarsıntının merkez üssü Marmara Denizi açıklarında, İstanbul'un Silivri ilçesi olarak kaydedildi.



Deprem, mega kentte geniş bir alanda hissedilirken, vatandaşlar kendilerini sokağa attı.



Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Diego Carlos'un ailesi de deprem anında büyük korku yaşadı. Yıldız oyuncunun eşi, çocuklarıyla birlikte yalın ayakla evlerini terk ettikten sonraki görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.



