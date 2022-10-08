İsmet Taşdemir: 'Çok güzel bir galibiyet'

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor'u 5-0 mağlup eden Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, yakaladıkları pozisyonları değerlendirdiklerini ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takım olarak keyifli bir gün geçirdiklerini belirtti.



Rakibi analiz ettikten sonra oyuncularıyla paylaştıkları hemen hemen her şeyi sahada gördüklerini anlatan Taşdemir, "Bence bugün iki farklı takımdı sahada karşılaşanlar. Birisi pas oyununu çok iyi oynamaya çalışan ara arada iyi de uygulayan, biri de mücadele gücü yüksek bir takımdı. Biz doğru kapatmaları yapıp doğru pozisyonları da yakaladık, yakaladıklarımızı da değerlendirdik. Çok güzel de bir galibiyet aldık o yüzden de mutluyum." ifadelerini kullandı.





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