İsmail Kartal, yeni takımıyla ilk idmanına çıktı

İsmail Kartal, yeni takımı Persepolis ile ilk idmanına çıktı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal, yeni takımıyla ilk idmanına çıktı
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28 Ocak 2025 08:07
İran Ligi'nde Persepolis'in Tractor'ü 2-0 yendiği maçı tribünden izleyen İsmail Kartal, yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Pazartesi günü futbolcularla tanışan Türk hoca, vakit kaybetmeden çalışmalara başladı. Persepolis ligde 4'üncü sırada bulunuyor.

KAVGA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günler İsmail Kartal ile sözleşme imzalayan Persepolis ile Traktör Sazi futbol takımları arasında oynanan maçta tribünlerde çıkan kavgada 32 taraftar yaralandı.

Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran Acil Durum Merkezi Başkanı Şervin Tebrizi konuya ilişkin bilgi vererek, "Dün akşam oynanan Persepolis-Traktör maçında 3'ü kadın 32 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

 

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