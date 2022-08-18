iddaa.com ve iddaa bayilerinde Süper Lig maçlarında yüzde 7 daha fazla kazanç!

iddaa.com ve iddaa bayilerinde Tüm futbol ve tenis karşılaşmalarında Kral Oranlar'la kupon yapabilen bahisseverler, yeni sezonda Süper Lig maçlarında yüzde 7 daha fazla kazanacak.

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iddaa.com ve iddaa bayilerinde Süper Lig maçlarında yüzde 7 daha fazla kazanç!
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18 Ağustos 2022 16:17
Türkiye çapında beş bine yakın sabit iddaa bayisi ve iddaa.com'a özel, daha yüksek oranların olduğu iddaa'da, yeni sezon ile birlikte tüm Süper Lig maçları yüzde 7 ekstra kazanç fırsatı sunuyor. Bahisseverler, tüm futbol ve tenis karşılaşmalarında Kral Oranlarla kupon yapmaya devam ederken Süper Lig maçlarında sadece Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da yüzde 7 daha fazla kazanacak.

Yeni sezon ile birlikte birçok yenilik sunan iddaa'da Formula 1 coşkusu canlı canlı yaşanacak, iddaa heyecanını anında yaşatan iddamatikler ile kupon yapmak daha keyifli ve kolay olacak.

Formula 1 heyecanı iddaa.com ve iddaa bayilerinde

iddaa'nın yeni sezondaki yenilikleri bununla bitmiyor. Formula 1 coşkusu yeni sezonda canlı yaşanırken iddaa heyecanını anında yaşatan iddamatikler ile kupon yapmak daha keyifli ve kolay olacak.



iddaa bayilerinde temas yok, 'Kısa Kod' var

Artık bahisseverler, 'Kısa Kod' ile bayilerden temassız bir şekilde oynayabiliyor. iddaa.com ve iddaa mobil uygulamasından kuponunu hazırlayan bahisseverler, 'Kısa Kod'la oyna' butonuna tıkladıktan sonra altı haneli kısa kod ve QR koduna sahip oluyor. Bu kodlarla iddaa bayisine gidip, hazırlamış olduğu kuponu bir daha doldurmadan kolaylıkla oynayabiliyor. Ayrıca iddaaseverler, 'Kral Oranlar ile her hafta belirlenen maçlarda sadece beş bine yakın sabit iddaa bayisi iddaa.com ve iddaa.com'un mobil uygulamasına özel daha yüksek oranlarla kupon yapabiliyor. 

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