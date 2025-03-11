İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu "Bir daha asla yabancı hakem getirmeyeceğiz" sözlerini yalanladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması
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11 Mart 2025 11:32
Son güncelleme 11 Mart 2025 11:34
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da Zeki Uzundurukan'ın "İbrahim Hacıosmanoğlu ile konuştum yabancı hakem bir daha asla gelmeyecek" sözleri üzerine açıklama yaptı.

Sponsorluk anlaşmasının ardından Ekol TV'ye konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu "Ben kimseye asla gibi bir laf söylemedim. Bir şey söylersem, açıklama yaparsam hepiniz duyarsınız" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden İbrahim Hacıosmanoğlu "Kulüpler şunu istedi bunu istedi diye bir karar alacak değiliz. Almayız. Birlikte oturup karar alacağız." dedi.

Beşiktaş-Galatasaray maçı için yabancı hakem gelmeyeceği yönündeki iddialara cevap veren İbrahim Hacıosmanoğlu "Beşiktaş-Galatasaray maçı için hakem konusunda alınmış kesin bir kararımız yok. Yeniden değerlendirme yapacağız." açıklamasını yaptı. 



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