Atlanta Hawks'ın, forvet Bogdan Bogdanovic'in takas piyasasını araştırdığı bildirildi.



The Stein Line'dan Marc Stein, Hawks'ın Bogdanovic için aktif olarak takas araştırmalarına başladığını söyledi. Bogdanovic'in takas bloğuna koyulma sebebinin, genel atışlarda %37.1 ve üç sayılık atışlarda %30.1 ile kariyerinin en düşük rakamlarını yakaladığı hayal kırıklığı yaratan performansıyla alakalı olduğu düşünülüyor.



Geçtiğimiz sezon Bogdanovic, maç başına 8.1 üç sayı denemesinde %37.4'lük bir isabet oranına sahipti ve kariyerinde ise bu miktar %38.0 oranında. Stein buna rağmen, Bogdanovic'le ilgilenen takımlar olmaya devam ettiğini belirtti.



Bogdanovic'in kalan sözleşmesinde 2025-26 sezonu ve 2026-27 sezonu için 16'şar milyon dolarlık maaş ödemeleri bulunuyor.



