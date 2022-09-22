Hande Baladın: 'Maç maç gitmemiz gerekiyor'

Milli voleybolcu Hande Baladın, Dünya Şampiyonası'na hazır olduklarını belirterek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.



2018'de Japonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda istedikleri performansı sergileyemediklerini hatırlatan Hande, "Önümüzde çok büyük bir fırsat var. Elimizden geleni yapacağız. Hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Hala eksiklerimiz üzerinde çalışıyoruz ama bizi mutlu eden noktaları da gördük. 'Filenin Sultanları' olarak en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Umarım başarılı bir Dünya Şampiyonası olur ve güzel bitiririz. Daha önceki turnuvalarda böyle ileriyi düşündüğümüz için belki de biraz problemler yaşadık. Maç maç gideceğiz. Turnuvanın sonunu düşünmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.



Hande Baladın, sporcusu olduğu Red Bull tarafından hazırlanan "Hande Gibi Smaçla" oyununa ilişkin, "Oyunu ilk söylediklerinde inanmamıştım. Nasıl bir oyun olacağını tahmin edememiştim. Çok güzel bir oyun olmuş. Çok mutluyum. Böyle bir ilki bana yaşattıkları için Red Bull ailesine çok teşekkür ediyorum. Çok gurur ve onur verici bir duygu. Ben oynarken çok eğlendim. Umarım beni destekleyenler de eğlenmişlerdir. Çok olumlu geri dönüşler var." diye görüş belirtti.





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