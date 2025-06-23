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Hadergjonaj'dan Persepolis'e veto

Alanyaspor'un sağ bekteki istikrarlı ismi Florent Hadergjonaj, İran temsilcisi Persepolis'ten gelen teklifi geri çevirdi. Bölgedeki savaş ortamı nedeniyle risk almak istemeyen Kosovalı futbolcu, Alanyaspor'la 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

calendar 23 Haziran 2025 12:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hadergjonaj'dan Persepolis'e veto
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2024-2025 sezonunda Alanyaspor'un hem hücumda hem savunmada en çok katkı veren isimlerinden biri olan Florent Hadergjonaj, Akdeniz ekibiyle yola devam kararı aldı.

PERSEPOLİS'E RET!

Geride kalan sezonda Süper Lig'de çıktığı 33 karşılaşmada 5 asist ve 4 gol kaydederek savunma oyuncusu kimliğinin ötesine geçen Kosovalı futbolcu, teknik direktör Joao Pereira'nın oyun planının vazgeçilmez parçalarından biri haline gelmişti. Bu istikrarlı performansıyla sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da dikkat çeken Hadergjonaj'a, İran'ın Asya futbolundaki en güçlü temsilcilerinden Persepolis talip oldu. Kulübün teknik direktörlüğünü yürüten İsmail Kartal'ın, sağ bek rotasyonunu güçlendirmek için Hadergjonaj'ı istediği ve kulüp yönetiminin resmi temas hazırlığında olduğu öğrenildi. Ancak İran'da devam eden savaş ve iç karışıklık ortamı, bu transferin gerçekleşmesini engelledi. Güvenlik koşullarını değerlendiren Hadergjonaj ve menajeri, bölgeye gitmenin kariyer açısından risk taşıdığını belirterek teklifi reddetti.


YENİ ANLAŞMA

Oyuncunun bu kararının ardından Alanyaspor yönetimiyle yapılan görüşmelerde taraflar 2 yıllık yeni bir sözleşme için prensipte el sıkıştı. [Akdeniz Manşet]


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