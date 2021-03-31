Norveç'in Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'ı mağlup ettiği karşılaşmayı da boş geçen Erling Braut Haaland, maçın ardından konuştu.



Haaland maç sonu yaptığı açıklamada, "Türkiye mağlubiyetinden sonra bu maçı kazanarak biraz rahatladık. Daha fazla galibiyete ihtiyacımız var. Benim de daha fazla kazanmaya ve gole ihtiyacım var. Eğer şansımız varsa en iyisini yapmak için oynamalıyız. Bir sonraki maçta yine daha motive şekilde çıkmalıyız" değerlendirmesini yaptı.



Genç yıldız Milli Takım'da gol sorunu yaşamasına ilişkin sorulara, "Oyunumu daha da geliştirmem, şanslarımı daha iyi değerlendirmem gerekiyor. Yapılması gereken çok şey var. İyileşmem gerekiyor, bunun farkındayım. Hırsım ve mücadelem devam edecek" diye konuştu.



20 yaşındaki oyuncu Dortmund'da gösterdiği performansın Milli Takım'da gösterilememesinin nedeninin iki takımdaki kalite farkından meydana gelmediğini belirterek, "Milli Takım'da da o iyi oyuncular var ve gol atamamamı buna bağlayarak şikayet edemem. Neyi daha iyi yapacağıma karar vererek oynayabilirim ve daha konsantre olabilirim" sözlerini kullandı.



Erling Haaland, profesyonel kariyerinin başladığı 16 yaşından bu yana ilk kez 3 maç üst üste gol atamadı ve Norveç basını bunu sayfalarına taşıdı.



