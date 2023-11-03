Günay Güvenç: "Katkı sağlamak istiyorum"

Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç kazanılan Kasımpaşa maçı sonrasında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Günay Güvenç: 'Katkı sağlamak istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2023 22:33
Son güncelleme 03 Kasım 2023 22:59
Galatasaray'da sakatlanan Fernando Muslera yerine oyuna giren Günay Güvenç kazanılan Kasımpaşa maçı sonrasında açıklama yaptı.

İşte Günay Güvenç'in açıklaması:

"Muslera'ya geçmiş olsun. Sakatlığı tam olarak ne bilmiyorum. Yanına uğradım ama detaylı konuşmadım, buraya geldim. Oyundan çıktıysa vardır nedeni. Allah şifalar versin. Benim de görevim hazır olmak. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Bu geçmişte gösterdim. Burada ve bu seviyelerde göstermek istiyorum. Çok yoğun fikstürden geçiyoruz, bacaklar yorgun. Yorgunken karar vermek daha zor oluyor. Futbol oynayanlar bilir. Kazanmak önemli. Şimdi Bayern Münih maçına hazırlanıyorum. Muslera'nın durumuna bakacağız, ben de konsantre olacağım. Kim oynarsa oynasın, önemli olan kazanmak."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery