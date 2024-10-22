Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James ve oğlu Bronny James'in birlikte oynayacakları ilk maçta, bu alanda MLB'de tarih yazan ilk baba-oğul ikilisi Ken Griffey Jr. ve Sr.'ın da seyirci olarak yer alacağı bildirildi.



MLB (Amerika Ulusal Beyzbol Ligi) tarihinde bir araya gelen ilk baba-oğul ikilisi olmalarının üzerinden 30 yıldan fazla zaman geçtikten sonra, ESPN'den Dave McMenamin'in haberine göre Griffey Sr. ve Jr. ikilisi bu gece LeBron ve Bronny'nin NBA'de aynı maçta oynamasını izlemek için seyirciler arasında bulunacak.



Griffey, 'The Road to Cooperstown' podcast'inde kendisinin ve babasının, bu gece Minnesota Timberwolves'a karşı normal sezonu açacak olan Lakers'ın maçını izlemeyi planladıklarını dile getirmişti:



"Aslında maça gideceğim ve babamı da götüreceğim. Beyzbol oynayan ilk baba ve oğul, şimdi de basketbol oynayan ilk baba ve oğul. Yani babam ve benim orada olmamız çok önemli. Geçmişte biz tarih yazdık, şimdi de tarihe tanıklık edeceğiz."



MLB'nin Seattle Mariners takımı, Griffey Jr.'ı 1987 MLB Draft'ında 1 numaradan seçmiş ve Jr., ilk maçını 1989'da oynamıştı. Seattle daha sonra 1990 sezonunun ortasında Griffey Sr. ile sözleşme imzalamıştı ve Griffey'ler, 31 Ağustos'ta Kansas City Royals'a karşı aldıkları 5-2'lik galibiyette ilk kez aynı kadroda yer almıştı.



LeBron ve Bronny ise, Lakers'ın altı maçlık hazırlık karşılaşması programında bir kez birlikte forma giymişti.



