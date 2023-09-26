Göztepe'de yine aynı senaryo

TFF 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü'nü Akhisar'da 1-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe, geçen sezon olduğu gibi savunmasıyla güven verirken, hücumda ise yine etkili olamadı.

Geride kalan 6 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 4 gol atıp 4 gol yedi. Altay ve Manisa FK maçlarını 1-0 kazanan Göztepe, şu ana kadar 1'in üzerinde gol atamadı. Sakaryaspor'a 1-0, Çorum FK'ya 2-1 mağlup olan İzmir ekibi, Ümraniyespor'la golsüz, Bandırmaspor'la ise 1-1 berabere kaldı.

Göztepe'nin 4 golüne yalnız bir forvet oyuncusu katkıda bulundu. Göztepe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Senegalli golcü Mame Diouf, 2-1 kaybedilen Çorum FK maçında ağları sarsarken, diğer goller stoper Atınç ile orta saha oyuncuları Tijanic ve Celil'den geldi.

Ligin 7'nci haftasında 2 Ekim Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Adanaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de sol bek İsmail Köybaşı ve kanat Billel Messaoudi'nin tedavileri sürüyor.