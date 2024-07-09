Göztepe'de gündem Michael Baidoo

Süper Lig ekibi Göztepe'nin Elfsborg'ta oynayan 10 numara oyuncusu Michael Baidoo ile görüştüğü öğrenildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; Imago
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Göztepe'de gündem Michael Baidoo
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09 Temmuz 2024 18:04
Süper Lig'de yeni sezon öncesi 4 transfere imza atan Göztepe, rotasını İsveç'e çevirdi. Birçok oyuncuyu listesine alan sarı-kırmızılıların İsveç'in Elfsborg kulübünden 10 numara Michael Baidoo ile görüştüğü öğrenildi.

Göztepe'nin radarına giren Ganalı orta saha oyuncusu Michael Baidoo, Elfsborg formasıyla İsveç Allsvenskan Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. 10 numara pozisyonunda oynayan Baidoo, İsveç'te 12 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırdı ve 3 gol pası verdi. Gana Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde ülkesinin ulusal takım formasını giyen 20 yaşındaki Michael Baidoo, Gana A Milli Takım formasını henüz giymedi.

Göztepe'nin yine aynı takımdan sağ kanat Ahmed Qasem'i de takip ettiği ifade edildi.

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