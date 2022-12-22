Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Galatasaray ile 1. Lig ekibi Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan ve tur atlayan 1-0'lık skorla Galatasaray oldu.Galatasaray'a Keçiörengücü karşısında galibiyeti getiren golü 82. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti.Sarı-kırmızılı takımda Haris Seferovic, 41. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.Öte yandan karşılaşmada Galatasaray ve Keçiörengücü'nün toplamda ikişer şutları direğe takıldı.Sahasında Keçiörengücü'nü tek golle geçen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı.Galatasaray'ın Keçiörengücü ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 20. dakikasında yaşanan pozisyon sarı kırmızılı taraftarların tepkisine yol açtı. Maçta 20. dakikada yaşanan pozisyonda Moustapha Camara'nın arkasına savurduğu eli Barış Alper Yılmaz'ın yüzüne geldi. Barış Alper Yılmaz ceza sahası içinde yerde kaldı. Pozisyonu ceza sahası dışında olarak değerlendiren hakem Çağdaş Altay, Galatasaray lehine serbest vuruş kararı verdi. Ayrıca pozisyon sonrasında Camara sarı kart gördü.Maçın başından sonuna kadar topun kontrolünü elinde bulunduran ve gol arayan Galatasaray'da ceza alanında topla buluşan Torreira, 40. dakikada yerde kaldı ve penaltı düdüğü çaldı. Haris Seferovic'in penaltı vuruşunda top direkten döndü ve Galatasaray önemli bir fırsattan yararlanamadı. Soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.Maçın ikinci yarısına başlarken, Galatasaray'da Lucas Toreira sahaya gelmedi. Uruguaylı futbolcunn yerine, Dries Mertens oyuna dahil oldu. Galatasaray, Mertens'in ile oyuna girmesiyle birlikte defansta riskler alarak, sadece golü düşündü. Galatasaray'da beklenen gol bir türlü gelmeyince, teknik direktör Okan Buruk hamleler yaptı.Sarı-kırmızılı takımda sakatlık yaşayan Haris Seferovic, 65. dakikada yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı. Dakikaların ilerlemesiyle birlikte Okan Buruk iki hamle daha yaptı. Mücadelenin 71. dakikasında Barış Alper Yılmaz ile Juan Mata kenara geldi. Kerem Aktürkoğlu ve Fredrik Midtsjö oyuna dahil oldu.Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a konuk olan Keçiörengücü'nde talihsiz bir sakatlık yaşandı. Bir pozisyonun ardından Ankara Keçiörengücü kalecisi Boran Güngör, sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Kaleci Bora, sedye ile oyundan alındı ve yerine yedek kaleci Kayacan Erdoğan görev yaptı.Galatasaray, oyuncu değişikliklerinin ardından tüm hatlarıyla Keçiörengücü kalesine yüklenirken, 75. dakikada talihsiz bir an yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın kullandığı korner sırasında Emin Bayram'ın kafa vuruşunda top direkten döndü. Sonrasında Emin Bayram topa hareketlenmek istedi ama rakibine müdahalesi nedeniyle faul düdüğü çaldı.Galatasaray sahasında oynadığı maçta gol beklerken, sahneye yine Bafetimbi Gomis çıktı. Sarı-kırmızılı takıma bu sezon birçok maçta kurtaran 37 yaşındaki Fransız futbolcu, 82. dakikada attığı golle galibiyeti getirdi. Bu gol, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalmasını sağladı. Gomis'in 90+1. dakikadaki şutunda ise top direkten dışarı gitti. Öte yandan Keçiörengücü, 86. dakikada ve 90+4. dakikada birer pozisyonda direğe takıldı ve sonucu değiştiremedi.40. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Dubois'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Torreira, Mikail Okyar'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 41. dakikada topun başına geçen Seferovic'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü, sarı-kırmızılı oyuncu dönen topu tamamlayarak ağlara gönderse de kural gereği gol geçerli sayılmadı.82. dakikada sol taraftan gelişen atakta Van Aanholt'un pasıyla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yerden arka direğe ortaladığı topu Gomis filelerle buluşturdu: 1-086. dakikada Rashad'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Olawoyin ceza yayının sağ çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.90+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun içeri ortaladığı topu savunma uzaklaştırmak isterken Van Aanholt önünde kalan meşin yuvarlağı penaltı noktası önündeki Gomis'e çıkardı, sarı-kırmızılı oyuncunun vuruşunda top direğe çarpıp auta gitti.90+7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza yayı önünde buluşan Mertens'in vuruşunda savunmaya çarpan top yükseklik kazanarak kaleye gitti, kaleci meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.Stat: NefHakemler: Çağdaş Altay, Volkan Ahmet Narinç, Gökhan BarcınGalatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson (Dk. 80 Abdülkerim Bardakçı), Emin Bayram, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Torreira (Dk. 46 Mertens), Rashica, Mata (Dk. 71 Midtsjo), Barış Alper Yılmaz (Dk. 71 Kerem Aktürkoğlu), Seferovic (Dk. 66 Gomis)Ankara Keçiörengücü: Boran Güngör (Dk. 54 Kayacan Erdoğan), Erhan Kartal, Arda Sarman, Muharrem Cinan, Batuhan Yayıkçı, Mikail Okyar, Abdullah Aydın (Dk. 87 Mara), Camara (Dk. 46 Rashad), Bekir Karadeniz (Dk. 69 Bardhi), Olawoyin, Markosiani (Dk. 46 Melih İnan)Gol: Dk. 82 Gomis (Galatasaray)Sarı kartlar: Dk. 20 Camara, Dk. 60 Rashad (Ankara Keçiörengücü), Dk. 90+4 Muslera (Galatasaray)