Giovanni van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy kararı

Transferde ilk takviyeyi Gabriel Paulista ile savunmaya yapan Beşiktaş'ta golcü arayışı devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüple 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un pivot santrfor transferi istediği ortaya çıktı.
PİVOT SANTRFOR İSTİYOR
Teknik patron Van Bronckhorst'un genç golcü Semih Kılıçsoy'u fiziksel yapısı nedeniyle daha çok sol kanatta düşündüğü ve bu nedenle pivot santrfor transferi istediği öğrenildi.
Siyah-beyazlı takımı 4-3-3 sistemiyle oynatacak olan Hollandalı hocanın en uçtaki golcünün Wout Weghorst tipinde bir oyuncu olması konusunda ısrar ettiği bildirildi.
SEMİH KILIÇSOY KARARI
Van Bronckhorst'un bu talebini mutlaka yerine getirmek isteyen siyah-beyazlı yönetimin golcü arayışında pivot santrforlara ağırlık vermeye başladığı aktarıldı. Hollandalı hocanın 1,90 metre ve üzerindeki bazı forvetler konusunda yöneticilerle görüş alışverişinde bulunduğu da vurgulandı.
Ayrıca tecrübeli teknik adamın Semih Kılıçsoy'u sol kanatta oynatmayı düşündüğü de öğrenildi.
PİVOT SANTRFOR İSTİYOR
Teknik patron Van Bronckhorst'un genç golcü Semih Kılıçsoy'u fiziksel yapısı nedeniyle daha çok sol kanatta düşündüğü ve bu nedenle pivot santrfor transferi istediği öğrenildi.
Siyah-beyazlı takımı 4-3-3 sistemiyle oynatacak olan Hollandalı hocanın en uçtaki golcünün Wout Weghorst tipinde bir oyuncu olması konusunda ısrar ettiği bildirildi.
SEMİH KILIÇSOY KARARI
Van Bronckhorst'un bu talebini mutlaka yerine getirmek isteyen siyah-beyazlı yönetimin golcü arayışında pivot santrforlara ağırlık vermeye başladığı aktarıldı. Hollandalı hocanın 1,90 metre ve üzerindeki bazı forvetler konusunda yöneticilerle görüş alışverişinde bulunduğu da vurgulandı.
Ayrıca tecrübeli teknik adamın Semih Kılıçsoy'u sol kanatta oynatmayı düşündüğü de öğrenildi.
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