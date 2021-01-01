Giannis: "Kevin Durant, dünyanın en iyi oyuncusu!"

Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ın dün geceki Doğu yarı final serisinin 5. maçında gösterdiği efsanevi performansının ardından konuştu.



Maçta 49 sayı atan Durant, son çeyrekte 20 sayı kaydetmiş ve bitime 50.5 saniye kala takımını dört sayı öne geçiren üçlüğü de bulan isim olmuştu.



Antetokounmpo, Bucks'ın Durant'i nasıl yavaşlatmaya çalıştığı sorulduğunda, şunları söyledi:



"İşini zorlaştırmaya devam ederek. Bildiğiniz gibi, kendisi oyunun tarihindeki en iyi skorerlerden biri. Çok zor. Şu anda dünyanın en iyi oyuncusu ve onu takım olarak hep beraber yenmemiz ve bu geceki gibi zor şutlar sokmaya zorlamamız gerekiyor.



Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz, onu hep birlikte savunarak, yardım getirerek ve tam saha tutarak, denediği şutları kaçırmasını umacağız.



Bu gece her şeye rağmen inanılmaz bir iş çıkardı. Kendisi dünyanın en iyi oyuncusu ve dünyanın en iyi skoreri de. Bazı gecelerde bu maçta yaptığı gibi 50 sayı atacağı, bazı gecelerde de onu mümkün olduğunca sıkı savunarak kendimize kazanma fırsatı vereceğimiz maçlar olacak."



Bucks, Durant'i Milwaukee'deki 3. ve 4. maçta 20/53 şut isabetinde tutmayı başarmıştı. Ancak Milwaukee bu maçlarda Durant'i agresif bir şekilde savunduktan sonra, hakemler 5. maçta daha sıkı bir maç yönetmiş ve KD'nin faul çizgisine 16 kez gitmesine vesile olmuşlardı. Bunun dışında Nets yıldızını asıl savunan oyuncular Jrue Holiday ve PJ Tucker da, maçın erken bölümünde faul sıkıntısına girmişlerdi.



