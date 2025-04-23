Gençlik ve Spor Bakanlığı tüm tesislerini İstanbullulara açtı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, deprem korkusuyla geceyi evinde geçirmek istemeyen İstanbulluların, bakanlığa bağlı tesislerde konaklayabileceğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, deprem korkusuyla geceyi evinde geçirmek istemeyen İstanbulluların, bakanlığa bağlı tesislerde konaklayabileceğini açıkladı.
Bakan Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimiz; bakanlığımıza bağlı tüm spor salonları, futbol sahaları ve atletizm pistleri deprem korkusu sebebiyle geceyi evinde geçirmek istemeyen siz değerli vatandaşlarımızın hizmetindedir. Bakanlığımız tüm imkanlarıyla her daim milletimizin yanındadır." ifadelerini kullandı.