Gençlik ve Spor Bakanlığı tüm tesislerini İstanbullulara açtı

Deprem endişesi yaşayan İstanbullulara bakanlık tesisleri kapılarını açtı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gençlik ve Spor Bakanlığı tüm tesislerini İstanbullulara açtı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2025 19:24

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, deprem korkusuyla geceyi evinde geçirmek istemeyen İstanbulluların, bakanlığa bağlı tesislerde konaklayabileceğini açıkladı. 

Bakan Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimiz; bakanlığımıza bağlı tüm spor salonları, futbol sahaları ve atletizm pistleri deprem korkusu sebebiyle geceyi evinde geçirmek istemeyen siz değerli vatandaşlarımızın hizmetindedir. Bakanlığımız tüm imkanlarıyla her daim milletimizin yanındadır." ifadelerini kullandı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery