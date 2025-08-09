10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-232'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-030'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-031'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-187'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası ödül töreni

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda ödüller sahiplerine kavuştu.

calendar 09 Ağustos 2025 18:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası ödül töreni
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda genç erkekler bireysel atışlarda Ümraniye Belediye Spor Kulübü sporcusu Mustafa Çelik 1'inci, Konya Meram Belediyespor Kulübü'nden Mehmet Ali Konukçu 2'nci ve Konya Hadimi Spor Kulübü sporcusu İsmail Talha Özcan ise 3'üncü oldu.

Genç kızlar bireysel atışlarda da 1'inci Sakarya Serdivan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcusu Afra Betül Yenipazar, 2'nci Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor Kulübü'nden Ebrar Vildan Batur, 3'üncü ise İstanbul Okçular Vakfı Geleneksel Okçular Spor Kulübü sporcusu Berranur Söğüt oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Ayrıca takım sıralamalarında da dereceye giren kulüp ve takımlara ödülleri verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.