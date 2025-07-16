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Gaziantep FK'den Cenk Şen hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bodrum FK'de oynayan Cenk Şen ile temas halinde.

calendar 16 Temmuz 2025 12:20
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Gaziantep FK'den Cenk Şen hamlesi
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Yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdürürken sol bek Cenk Şen'in Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK ile temasta olduğu bildirildi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'in Bodrum FK'dan eski öğrencisi olan 24 yaşındaki oyuncuyu çok istediği ve transferin en kısa zamanda netleşeceği kaydedildi.

Cenk Şen'in de kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği ve bonservisinde kolaylık beklediği vurgulandı. 2020-2021 sezonunda bu yana Bodrum FK forması giyen Cenk, yeşil-beyazlılarda 2'nci Lig ve 1'inci Lig Play-Off şampiyonlukları yaşadı.


PERFORMANSI

Geçen sezon Ege ekibinde 32 Süper Lig maçına çıkan Cenk 2 bin 524 dakika süre alıp 1 kez de ağları havalandırdı.

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