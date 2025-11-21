Gattuso: 'Maçlar ertelensin!'

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Dünya Kupası play-off çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.
Oyuncularla iletişim kurmadığını söyleyen İtalyan teknik adam, "Bugünlerde onları rahat bıraktım. Pazar günü San Siro'da yaşadığımız rezaletten kurtulmamız gerekiyor." diye konuştu. (Editör Notu: İtalya, Norveç'e sahasında 4-1'lik skorla kaybetmişti.)
"MONTELLA SÖYLEDİ"
Play-off nedeniyle maçların ertelenmesi gündemiyle ilgili konuşan Gattuso, "11. haftadayız, 30. haftada yeniden görüşürüz. Montella bana play-off'tan önce maçların ertelenmesini isteyeceklerini söyledi. Umarım bizde de bunu yapabiliriz." dedi.
MONTELLA NE DEMİŞTİ?
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya maçının ardından, "21, 19 ve 17 yaş altı takımlarımız da başarılı bir dönemden geçiyor. Bu beni mutlu ediyor. Özellikle maça gelirken 21 yaş altı takımımızın galip gelmesi beni çok mutlu etti. Kamptan önce iki oyuncularını almıştım, onlara karşı ne kadar hassas olduğumu herkes biliyor. Şimdi her şeyi sıfırlamamız gerekiyor ve mart ayı için en iyi konsantrasyonumuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mart ayında hep birlikte büyük bir hayalin peşinde koşacağız. Belki bir ricada bulanabilirim, mart ayında kulüplerle konuşarak bir maç eksik oynatıp futbolcularımızla birkaç gün fazladan çalışma şansımız olursa, bu konuda herkes katkıda bulunursa çok sevinirim." demişti.
İTALYA'NIN RAKİBİ
İtalya, Dünya Kupası öncesi play-off yarı finalinde Kuzey İrlanda ile karşılaşacak. İtalya, bu turu geçmesi halinde Galler-Bosna Hersek maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
