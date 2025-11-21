21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
20:00
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
22:30
21 Kasım
Valencia-Levante
23:00
21 Kasım
Nice-Marsilya
22:45
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
20:30
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
20:30
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Gattuso: "Maçlar ertelensin!"

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, "Montella bana play-off'tan önce maçların ertelenmesini isteyeceklerini söyledi. Umarım bizde de bunu yapabiliriz." diye konuştu.

calendar 21 Kasım 2025 09:56 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2025 09:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Gattuso: 'Maçlar ertelensin!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Dünya Kupası play-off çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuncularla iletişim kurmadığını söyleyen İtalyan teknik adam, "Bugünlerde onları rahat bıraktım. Pazar günü San Siro'da yaşadığımız rezaletten kurtulmamız gerekiyor." diye konuştu. (Editör Notu: İtalya, Norveç'e sahasında 4-1'lik skorla kaybetmişti.)

"MONTELLA SÖYLEDİ"

Play-off nedeniyle maçların ertelenmesi gündemiyle ilgili konuşan Gattuso, "11. haftadayız, 30. haftada yeniden görüşürüz. Montella bana play-off'tan önce maçların ertelenmesini isteyeceklerini söyledi. Umarım bizde de bunu yapabiliriz." dedi.


MONTELLA NE DEMİŞTİ?

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya maçının ardından, "21, 19 ve 17 yaş altı takımlarımız da başarılı bir dönemden geçiyor. Bu beni mutlu ediyor. Özellikle maça gelirken 21 yaş altı takımımızın galip gelmesi beni çok mutlu etti. Kamptan önce iki oyuncularını almıştım, onlara karşı ne kadar hassas olduğumu herkes biliyor. Şimdi her şeyi sıfırlamamız gerekiyor ve mart ayı için en iyi konsantrasyonumuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mart ayında hep birlikte büyük bir hayalin peşinde koşacağız. Belki bir ricada bulanabilirim, mart ayında kulüplerle konuşarak bir maç eksik oynatıp futbolcularımızla birkaç gün fazladan çalışma şansımız olursa, bu konuda herkes katkıda bulunursa çok sevinirim." demişti.

İTALYA'NIN RAKİBİ

İtalya, Dünya Kupası öncesi play-off yarı finalinde Kuzey İrlanda ile karşılaşacak. İtalya, bu turu geçmesi halinde Galler-Bosna Hersek maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.