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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesi için transfer açıklaması

Schalke 04 ile sözleşmesini uzatmayan ve serbest kalan Alman yıldız Max Meyer'in menajeri, transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesi için transfer açıklaması
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07 Temmuz 2018 17:22
Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile sözleşmesini uzatmayan ve bonservisi elinde bulunan Max Meyer için menajeri Roger Wittmann'dan transfer açıklaması geldi.

''BÜYÜK BİR YETENEK VE BONSERVİSİ YOK''

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği, Marsilya'nın da talip olduğu 22 yaşındaki yıldız orta saha hakkında konuşan Wittmann, Marsilya'nın ilgisini doğrularken ''Meyer büyük bir yetenek ve bonservisi yok. Sabırlı olup, en doğru kararı vermesini bekleyeceğiz. Marsilya'nın büyük bir kulüp olduğunu biliyoruz. Ancak dünyanın çoğu yerinden Meyer için teklif alıyoruz.'' dedi.

Schalke'de gösterdiği performansla Almanya Milli Takımı'na kadar yükselen Meyer, geçtiğimiz sezon Schalke formasıyla Bundesliga'da 24 maça çıkarken gol veya asist üretemedi.

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