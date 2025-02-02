Galatasaray Petrol Ofisi'nden Ünye'ye farklı tarife: 8 gol

Turkcel Kadınlar Süper Lig 15. hafta maçında Galatasaray Petrol Ofisi deplasmanda Ünye SK'yi 8-1 mağlup etti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Ünye İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 2. dakikada Catalina Usme, 48. dakikada Malado Diallo, 49, 80, 84 ve 90+3. dakikalarda Divine Manga, 67. dakikada Emine Ecem Esen ve 87. dakikada Arzu Karabulut kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 29'a yükseltirken, Ünye SK 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlarken, Ünye SK deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Ünye İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 2. dakikada Catalina Usme, 48. dakikada Malado Diallo, 49, 80, 84 ve 90+3. dakikalarda Divine Manga, 67. dakikada Emine Ecem Esen ve 87. dakikada Arzu Karabulut kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 29'a yükseltirken, Ünye SK 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlarken, Ünye SK deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.