Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray, 10. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle öne geçti. Göztepe, 27. dakikada Romulo'nun golüyle eşitliği sağladı.
1-1 biten ilk yarının ardından Galatasaray, Yunus Akgün'ün 61. dakikadaki golüyle galibiyete uzandı.
PUAN FARKI 11'E ÇIKTI
Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Galatasaray, puanını 47'ye çıkardı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1 maç fazlasıyla 11'e çıkardı.
3 hafta sonra yenilen Göztepe, 28 puanda kaldı.
G.SARAY'IN ÜST ÜSTE İKİ MAÇTA RAKİBİ BAŞAKŞEHİR
Galatasaray, Başakşehir ile çarşamba akşamı önce kupa mücadelesinde karşılaşacak, ardından pazar günü Başakşehir'e ligde konuk olacak.
Göztepe ise kupada Erzurumspor'a konuk olduktan sonra ligde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
OKAN BURUK İLK 11'İNİ BOZMADI
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Bellona Kayserispor maçının ilk 11'ini bozmadı.
RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde de Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Yusuf Demir, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.
GÖZTEPE 11'İNDE 2 DEĞİŞİKLİK
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'inde iki değişiklik yaptı.
Bulgar teknik adam, sahaya Mateusz Lis, Malcom Bokele, Heliton Jorge, Koray Günter, Lasse Nielsen, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Kuryu Matsuki, Djalma, David Tijanic ve Romulo 11'i ile çıktı.
Göztepe'nin yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Taha Altıkardeş, Victor Hugo, Ahmet Ildız, Juan da Silva, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Nazım Sangare ve Ogün Bayrak yer aldı.
Stoilov, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev verdiği Ogün Bayrak ile Victor Hugo'nun yerine Lasse Nielsen ve Kuryu Matsuki'ye şans verdi.
Göztepe'de sakatlığı bulunan oyunculardan Doğan Erdoğan, David Datro Fofana, Isaac Solet ve Kubilay Kanatsızkuş ise maç kadrosunda yer almadı.
ZIYECH VE KEREM DEMİRBAY KADRODA YOK
Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosunda Hakim Ziyech ve Kerem Demirbay yer almadı.
Son dönemdeki formsuzluğu sebebiyle süre alamayan Hakim Ziyech, teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla kadroda yer almadı.
Ailevi sebeplerle Kayserspor maçında da kadroya alınmayan Kerem Demirbay ise Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmedi.
ABDÜLKERİM'E ÖZEL PLAKET
Sarı-kırmızılı formayla 100 resmi maçı geçen Abdülkerim Bardakcı'ya plaket takdim edildi.
Süper Lig 17. haftasındaki Bellona Kayserispor müsabakasıyla 100. kez sarı-kırmızılı formayı terleten Abdülkerim'e maç öncesinde kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi.
Ayrıca milli oyuncuya sırtında "100" yazan forma takdim edildi.
2025 YILINDA İLK KEZ TARAFTARI KARŞISINDA
Galatasaray, 2025 yılında ilk kez taraftarı karşısına çıktı.
Son olarak Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor'u konuk ettiği müsabakada RAMS Park'ta taraftarıyla buluşan sarı-kırmızılılar, yeni yılın ilk maçında Göztepe'yi konuk etti.
MAÇ ÖNCESİ FERDİ TAYFUR ANILDI
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, RAMS Park'ta anıldı.
Maç öncesinde statta şarkıları çalınan Galatasaraylı usta sanatçının fotoğrafı skor tabelasına yansıtıldı. Ayrıca sarı-kırmızılı taraftarlar da Tayfur için tribünde pankartlar açtı.
GALATASARAY MAÇA GOLLE BAŞLADI
Mücadeleye Galatasaray topa sahip olarak başladı. Ligin en az topla oynayan takımı Göztepe ise ilk dakikalarda kaptığı toplarla direkt hücumlara çıktı. Bu şekilde Matsuki ile etkili de oldu.
Galatasaray, kornerde penaltı kazandı. Kullanılan köşe vuruşunda top arka direğe sekti ve hakem Alper Akarsu, hava topu mücadelesinde Djalma'nın Kaan Ayhan'a faul yaptığına karar verdi, 8. dakikada beyaz noktayı gösterdi.
Topun başına gelen Victor Osimhen, 10. dakikada topu ağlara gönderdi ve ligde üst üste 4. maçında da topu ağlara gönderdi.
ROMULO SKORA EŞİTLİĞİ GETİRDİ
Göztepe, golü yedikten sonra daha atak göründü ancak üst üste ataklarında sürekli ofsayta takıldı.
27. dakikadaki kontratakta ise Göztepe eşitliği sağladı. Antony Denni'nin sol kanada doğru gönderdiği ara pasında Romulo sol kanatta Davinson Sanchez ile girdiği ikili mücadelenden galip çıkıp buluştuğu topta karşı karşıya kaldı. Ceza sahasına girmesinden sonra sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta topu ağlara gönderdi.
SON 15 DAKİKADA TEK POZİSYON
İlk yarının son 15 dakikalık bölümünde Galatasaray topa daha çok sahip olurken, pozisyon üretmekte zorlandı. Göztepe ise 43. dakikada Matsuki ile bir pozisyona girdi. Matsuki'nin topu kontrol etmek isterken Ismail Jakobs'un araya girip yaptığı ters vuruş az farkla direğin yanından kornere gitti.
Devre 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
GALATASARAY 2. YARIYA BASKILI BAŞLADI
Galatasaray, ikinci yarıya daha etkili ve istekli başladı. Üst üste ataklar yapan Galatasaray, baskını iderek artırdı. Göztepe savunması, özellikle duran toplarda Galatasaraylı oyuncuların vuruş yapmasına da izin vermedi.
EŞİTLİĞİ YUNUS AKGÜN BOZDU
55. dakikadan sonra denk giden oyunda Galatasaray, golü hızlı gelişen hücumla buldu.
61. dakikada Dries Mertens'in ara pasında sağ taraftan ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün dar açıdan yaptığı yerden vuruş ile topu ağlara gönderdi.
Galatasaray'ın parlayan yıldızı, ligde üst üste 4. maçında da ağları havalandırdı.
TORREIRA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ
Göztepe, geriye düştükten sonra daha çok topla oynamaya ve Galatasaray yarı alanında görünmeye başladı.
Galatasaray, 80. dakikada korner sonrası ağları havalandırdı ancak uzun süre yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı verilerek gol iptal edildi.
Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Gabriel Sara'nın ceza alanına gönderdiği ortasında oluşan karambolde Osimhen'in altıpasta yaptığı vuruşta kaleci Mateusz Lis'in müdahalesi sonrası direğe çarpan top önünde kalan Lucas Torreira altıpasta kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi fakat Abdülkerim Bardakcı'nın vuruşu öncesi Victor Osimhen'in ofsaytta olması ve pozisyona etki etmesi nedenile gol geçerlilik kazanmadı.
Göztepe, kalan bölümde oyunu Galatasaray yarı alanına yıktı ancak skor değişmedi ve kazanan Galatasaray oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Soldan kullanılan korner atışında Djalma'nın müdahalesiyle Kaan Ayhan yerde kalırken hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.
10. dakikada kazanılan penaltı atışında meşin yuvarlağın başına geçen Osimhen, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.
27. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Dennis'in savunmanın arkasına uzun pasında Davinson Sanchez'den önce meşin yuvarlağı kapan Romulo, ceza sahası içi sol çaprazından sert vurdu, direğe de çarpan top Muslera'nın sağından filelerle buluştu: 1-1.
43. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. İzmir ekibinin hızlı atağını kesmek isteyen Jakobs'un ters vuruşunda Muslera'yı geçen top direğin dibinden kornere gitti.
İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...
Galatasaray, 10. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle öne geçti. Göztepe, 27. dakikada Romulo'nun golüyle eşitliği sağladı.
1-1 biten ilk yarının ardından Galatasaray, Yunus Akgün'ün 61. dakikadaki golüyle galibiyete uzandı.
PUAN FARKI 11'E ÇIKTI
Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Galatasaray, puanını 47'ye çıkardı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1 maç fazlasıyla 11'e çıkardı.
3 hafta sonra yenilen Göztepe, 28 puanda kaldı.
G.SARAY'IN ÜST ÜSTE İKİ MAÇTA RAKİBİ BAŞAKŞEHİR
Galatasaray, Başakşehir ile çarşamba akşamı önce kupa mücadelesinde karşılaşacak, ardından pazar günü Başakşehir'e ligde konuk olacak.
Göztepe ise kupada Erzurumspor'a konuk olduktan sonra ligde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
OKAN BURUK İLK 11'İNİ BOZMADI
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Bellona Kayserispor maçının ilk 11'ini bozmadı.
RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde de Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Yusuf Demir, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.
GÖZTEPE 11'İNDE 2 DEĞİŞİKLİK
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'inde iki değişiklik yaptı.
Bulgar teknik adam, sahaya Mateusz Lis, Malcom Bokele, Heliton Jorge, Koray Günter, Lasse Nielsen, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Kuryu Matsuki, Djalma, David Tijanic ve Romulo 11'i ile çıktı.
Göztepe'nin yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Taha Altıkardeş, Victor Hugo, Ahmet Ildız, Juan da Silva, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Nazım Sangare ve Ogün Bayrak yer aldı.
Stoilov, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev verdiği Ogün Bayrak ile Victor Hugo'nun yerine Lasse Nielsen ve Kuryu Matsuki'ye şans verdi.
Göztepe'de sakatlığı bulunan oyunculardan Doğan Erdoğan, David Datro Fofana, Isaac Solet ve Kubilay Kanatsızkuş ise maç kadrosunda yer almadı.
ZIYECH VE KEREM DEMİRBAY KADRODA YOK
Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosunda Hakim Ziyech ve Kerem Demirbay yer almadı.
Son dönemdeki formsuzluğu sebebiyle süre alamayan Hakim Ziyech, teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla kadroda yer almadı.
Ailevi sebeplerle Kayserspor maçında da kadroya alınmayan Kerem Demirbay ise Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmedi.
ABDÜLKERİM'E ÖZEL PLAKET
Sarı-kırmızılı formayla 100 resmi maçı geçen Abdülkerim Bardakcı'ya plaket takdim edildi.
Süper Lig 17. haftasındaki Bellona Kayserispor müsabakasıyla 100. kez sarı-kırmızılı formayı terleten Abdülkerim'e maç öncesinde kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi.
Ayrıca milli oyuncuya sırtında "100" yazan forma takdim edildi.
2025 YILINDA İLK KEZ TARAFTARI KARŞISINDA
Galatasaray, 2025 yılında ilk kez taraftarı karşısına çıktı.
Son olarak Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor'u konuk ettiği müsabakada RAMS Park'ta taraftarıyla buluşan sarı-kırmızılılar, yeni yılın ilk maçında Göztepe'yi konuk etti.
MAÇ ÖNCESİ FERDİ TAYFUR ANILDI
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, RAMS Park'ta anıldı.
Maç öncesinde statta şarkıları çalınan Galatasaraylı usta sanatçının fotoğrafı skor tabelasına yansıtıldı. Ayrıca sarı-kırmızılı taraftarlar da Tayfur için tribünde pankartlar açtı.
GALATASARAY MAÇA GOLLE BAŞLADI
Mücadeleye Galatasaray topa sahip olarak başladı. Ligin en az topla oynayan takımı Göztepe ise ilk dakikalarda kaptığı toplarla direkt hücumlara çıktı. Bu şekilde Matsuki ile etkili de oldu.
Galatasaray, kornerde penaltı kazandı. Kullanılan köşe vuruşunda top arka direğe sekti ve hakem Alper Akarsu, hava topu mücadelesinde Djalma'nın Kaan Ayhan'a faul yaptığına karar verdi, 8. dakikada beyaz noktayı gösterdi.
Topun başına gelen Victor Osimhen, 10. dakikada topu ağlara gönderdi ve ligde üst üste 4. maçında da topu ağlara gönderdi.
ROMULO SKORA EŞİTLİĞİ GETİRDİ
Göztepe, golü yedikten sonra daha atak göründü ancak üst üste ataklarında sürekli ofsayta takıldı.
27. dakikadaki kontratakta ise Göztepe eşitliği sağladı. Antony Denni'nin sol kanada doğru gönderdiği ara pasında Romulo sol kanatta Davinson Sanchez ile girdiği ikili mücadelenden galip çıkıp buluştuğu topta karşı karşıya kaldı. Ceza sahasına girmesinden sonra sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta topu ağlara gönderdi.
SON 15 DAKİKADA TEK POZİSYON
İlk yarının son 15 dakikalık bölümünde Galatasaray topa daha çok sahip olurken, pozisyon üretmekte zorlandı. Göztepe ise 43. dakikada Matsuki ile bir pozisyona girdi. Matsuki'nin topu kontrol etmek isterken Ismail Jakobs'un araya girip yaptığı ters vuruş az farkla direğin yanından kornere gitti.
Devre 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
GALATASARAY 2. YARIYA BASKILI BAŞLADI
Galatasaray, ikinci yarıya daha etkili ve istekli başladı. Üst üste ataklar yapan Galatasaray, baskını iderek artırdı. Göztepe savunması, özellikle duran toplarda Galatasaraylı oyuncuların vuruş yapmasına da izin vermedi.
EŞİTLİĞİ YUNUS AKGÜN BOZDU
55. dakikadan sonra denk giden oyunda Galatasaray, golü hızlı gelişen hücumla buldu.
61. dakikada Dries Mertens'in ara pasında sağ taraftan ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün dar açıdan yaptığı yerden vuruş ile topu ağlara gönderdi.
Galatasaray'ın parlayan yıldızı, ligde üst üste 4. maçında da ağları havalandırdı.
TORREIRA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ
Göztepe, geriye düştükten sonra daha çok topla oynamaya ve Galatasaray yarı alanında görünmeye başladı.
Galatasaray, 80. dakikada korner sonrası ağları havalandırdı ancak uzun süre yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı verilerek gol iptal edildi.
Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Gabriel Sara'nın ceza alanına gönderdiği ortasında oluşan karambolde Osimhen'in altıpasta yaptığı vuruşta kaleci Mateusz Lis'in müdahalesi sonrası direğe çarpan top önünde kalan Lucas Torreira altıpasta kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi fakat Abdülkerim Bardakcı'nın vuruşu öncesi Victor Osimhen'in ofsaytta olması ve pozisyona etki etmesi nedenile gol geçerlilik kazanmadı.
Göztepe, kalan bölümde oyunu Galatasaray yarı alanına yıktı ancak skor değişmedi ve kazanan Galatasaray oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Soldan kullanılan korner atışında Djalma'nın müdahalesiyle Kaan Ayhan yerde kalırken hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.
10. dakikada kazanılan penaltı atışında meşin yuvarlağın başına geçen Osimhen, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.
27. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Dennis'in savunmanın arkasına uzun pasında Davinson Sanchez'den önce meşin yuvarlağı kapan Romulo, ceza sahası içi sol çaprazından sert vurdu, direğe de çarpan top Muslera'nın sağından filelerle buluştu: 1-1.
43. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. İzmir ekibinin hızlı atağını kesmek isteyen Jakobs'un ters vuruşunda Muslera'yı geçen top direğin dibinden kornere gitti.
İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...