Galatasaray'ın istediği Mikautadze yüksekten uçtu!

Galatasaray, Lyon'u 22 milyon euroluk teklife razı etti. İmza atılması beklenirken, Gürcü oyuncunun istediği astronomik rakam, transferi zora soktu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın istediği Mikautadze yüksekten uçtu!
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10 Ocak 2025 08:34
Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba harcadığı Georges Mikautadze'nin istediği şartlar astronomik bulundu!

FRANSIZLAR İKNA OLDU

Okan Buruk'un ısrarla istediği Gürcü futbolcu için sarı kırmızılılar limitlerini zorluyor. Lyon'da forma giyen oyuncu için Galatasaray, kulüp tarihinin en yüksek teklifini sundu. 22 milyon avroluk teklifte bulunan yönetim, Fransız ekibiyle yaptığı görüşmelerde önemli bir aşama kaydetti.

ALTERNATİFİ GOUİRİ

Ancak Mikautadze'nin transferinde asıl problemin kulüp tarafı değil, oyuncunun istediği yıllık ücret olduğu ortaya çıktı. Lyon'dan yıllık 2 milyon avro kazanan Gürcü futbolcunun Galatasaray'dan 5 milyon avro garanti ücret istediği öğrenildi. Mikautadze indirime gitmezse sarı kırmızılılar Rennes'de forma giyen Amine Gouiri'ye yöneldi. 

 
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