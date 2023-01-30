Galatasaray'dan son hamle; Uğur Çiftçi!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Uğur Çiftçi'de flaş gelişmeler yaşanıyor.Sol bek konusunda Cim Bom'un listesinde ilk sırada yer alan Uğur Çiftçi için de son bir yoklama yapılacak.Sivasspor ile orta yolu bulmaya çalışan Sarı-kırmızılı yönetim, Uğur Çiftçi transferine son noktayı koymak için girişimlerini hızlandıracak.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu bölgeye takviye yapılmadığı sürece oyuncusunu göndermek istemiyor.Uğur Çiftçi için 600 bin euro ve Emre Taşdemir'i Sivasspor'a teklif eden Galatasaray, Emre Taşdemir'in kırmızı-beyazlılarla anlaşamaması nedeniyle imzalar atılamadı. Emre Taşdemir'den vazgeçen Sivasspor, Galatasaray'dan 900 bin euro bonservis bedeli talep ederken, bonservisi elinde olan Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı.Kırmızı-Beyazlılar, görüşmelerini sürdürdüğü Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katarsa Uğur da Aslan'a gidecek. 30 yaşındaki oyuncu da Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi çok istiyor.