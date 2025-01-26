Galatasaray'dan ligde üst üste 3. mağlubiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Türk Telekom'a 78-73 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar, ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan ligde üst üste 3. mağlubiyet
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26 Ocak 2025 19:50
Son güncelleme 26 Ocak 2025 20:29
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray, Türk Telekom'u konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Türk Telekom 78-73 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Sarı-Kırmızılılar, ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Tolga Edis, Murat Ciner

Galatasaray: Livingston 23, Young 4, Palmer 11, Delgado 11, Göksenin Köksal, Wallace 6, Sadık Emir Kabaca 3, Blumbergs, Izundu 4, Bugrahan Tuncer 11

Türk Telekom: Alexander 14, Brown 10, Emre Melih Tunca, Bruhnke 2, Bess, Berkan Durmaz 9, İsmet Akpınar 16, Rodas 7, Hanlan 8,Makoundou 12 Mahir Ağva

1. periyot: 17-13

Devre: 33-42

3. periyot: 49-61

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