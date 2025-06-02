Galatasaray'da kiralık veda: Elias Jelert

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde Kopenhag'dan kadrosuna kattığı Elias Jelert, sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kaldı.
Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcu için kulüp arayışlarına başladı. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcuyu ilk etapta forma şansı bulabileceği bir takıma kiralık olarak göndermeyi planlıyor.
Galatasaray'da 35 maçta süre bulan Elias Jelert, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcu için kulüp arayışlarına başladı. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcuyu ilk etapta forma şansı bulabileceği bir takıma kiralık olarak göndermeyi planlıyor.
Galatasaray'da 35 maçta süre bulan Elias Jelert, 1 kez gol sevinci yaşadı.