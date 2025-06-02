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Galatasaray'da kiralık veda: Elias Jelert

Galatasaray, beklentilerin altında kalan Elias Jelert'i ilk etapta forma giyebileceği bir takıma kiralık göndermek istiyor.

calendar 02 Haziran 2025 09:15
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kiralık veda: Elias Jelert
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Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde Kopenhag'dan kadrosuna kattığı Elias Jelert, sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcu için kulüp arayışlarına başladı. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcuyu ilk etapta forma şansı bulabileceği bir takıma kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

Galatasaray'da 35 maçta süre bulan Elias Jelert, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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