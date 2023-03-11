Fransa'nın dev maçında 6 gol var, kazanan yok

Fransa Ligue 1'in 27. haftasında oynanan Lille - Lyon karşılaşması 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fransa'nın dev maçında 6 gol var, kazanan yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2023 01:15
Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Lille ile Lyon karşı karşıya geldi.

Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona ererken mücadele futbolseverler tarafından alkış aldı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 46. dakikasında Jonathan David'in golüyle Lille öne geçti. 61'de David bu kez penaltıyla farkı ikiye çıkardı. 64'te Barcola farkı bire indirdi. 79'de David bir penaltı golü daha atarak skoru 3-1 yaptı. Ardından devreye Lacazette girerken yıldız golcü 83 ve 89'da attığı gollerle maça eşitliği getirdi ve maçın skorunu 3-3 olarak tayin etti.

Bu sonuçla Lille 46 puana, Lyon ise 40 puana yükseldi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery