Fransa'nın dev maçında 6 gol var, kazanan yok

Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Lille ile Lyon karşı karşıya geldi.



Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona ererken mücadele futbolseverler tarafından alkış aldı.



İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 46. dakikasında Jonathan David'in golüyle Lille öne geçti. 61'de David bu kez penaltıyla farkı ikiye çıkardı. 64'te Barcola farkı bire indirdi. 79'de David bir penaltı golü daha atarak skoru 3-1 yaptı. Ardından devreye Lacazette girerken yıldız golcü 83 ve 89'da attığı gollerle maça eşitliği getirdi ve maçın skorunu 3-3 olarak tayin etti.



Bu sonuçla Lille 46 puana, Lyon ise 40 puana yükseldi.





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