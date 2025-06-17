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Final serisinde ilk maç Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76'lık skorla yenerek 1-0 öne geçti.

calendar 17 Haziran 2025 22:27 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2025 22:45
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Final serisinde ilk maç Fenerbahçe'nin
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde ikinci müsabaka, 19 Haziran Perşembe günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Ev sahibi Fenerbahçe Beko mücadeleye "McCollum, Emre Ekşioğlu, Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis, Khem Birch" İlk 5'iyle başladı.


Konuk Beşiktaş Fibabanka ise "Jonah Mathews, Berk Uğurlu, Derek Needham, Dustin Sleva, Emanuel Terry" " İlk 5'iyle parkede yer aldı.

Karşılaşmaya Beşiktaş Fibabanka, pota altını iyi kullanarak başladı. Serbest atış çizgisinden skor bulan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 13-12 önde geçti. Sarı-lacivertli takım, McCollum'un kazandırdığı sayılarla 6. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 18-12. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, özellikle boyalı alandan etkili olduğu ilk periyodu 22-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü eline geçiren Fenerbahçe Beko, Birch'ün peş peşe kaydettiği sayılarla 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 34-23. Çabuk toparlanan Beşiktaş, 6. dakikada farkı 5'e indirmesine rağmen periyodun son bölümünü iyi oynayan ve farkı açan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 50-34 üstün gitti.

Takımların karşılıklı sayılar bulduğu üçüncü çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, son periyoda da 73-52 önde girdi.

Son periyotta da rahat bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, müsabakayı 94-76 kazandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Polat Parlak

Fenerbahçe Beko: McCollum 12, Emre Ekşioğlu, Guduric 7, Hayes-Davis 7, Birch 15, Hall 9, Baldwin 14, Melih Mahmutoğlu 8, Melli 4, Metecan Birsen 13, Yiğit Hamza Mestoğlu 5, Faruk Biberoviç

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 11, Needham 14, Berk İbrahim Uğurlu 6, Sleva 5, Terry 3, Plavsic 8, Allman 7, Yiğit Arslan 11, Morgan 7, Kerem Kuthan Konan 4, Yağız Aksu, Ahmet Ata Özbek

1. Periyot: 22-16

Devre: 50-34

3. Periyot: 73-52


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