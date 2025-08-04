Orta saha bölgesini kuvvetlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, milli oyuncu için yeniden harekete geçecek.
SportsMediaSet'in haberine göre Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna doğru Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için son bir hamlede bulunacak.
HAKAN OLMAZSA ROTA BELLİ
Sarı-lacivertliler, milli oyuncudan olumlu bir sonuç alamadığı takdirde rotasını Juventus forması giyen Douglas Luiz'e çevirecek.
Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 resmi maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
SportsMediaSet'in haberine göre Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna doğru Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için son bir hamlede bulunacak.
HAKAN OLMAZSA ROTA BELLİ
Sarı-lacivertliler, milli oyuncudan olumlu bir sonuç alamadığı takdirde rotasını Juventus forması giyen Douglas Luiz'e çevirecek.
Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 resmi maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.