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Fenerbahçe yeniden harekete geçecek: Hakan Çalhanoğlu

Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna doğru Hakan Çalhanoğlu için son bir hamle yapacak. Bu hamle olumlu sonuçlanmadığı takdirde sarı-lacivertliler rotasını Douglas Luiz'e çevirecek.

calendar 04 Ağustos 2025 18:43 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2025 18:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe yeniden harekete geçecek: Hakan Çalhanoğlu
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Orta saha bölgesini kuvvetlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, milli oyuncu için yeniden harekete geçecek.

SportsMediaSet'in haberine göre Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna doğru Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için son bir hamlede bulunacak.

HAKAN OLMAZSA ROTA BELLİ

Sarı-lacivertliler, milli oyuncudan olumlu bir sonuç alamadığı takdirde rotasını Juventus forması giyen Douglas Luiz'e çevirecek.

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 resmi maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

 




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