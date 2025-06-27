Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi: Paris Saint-Germain futbolcusu Marco Asensio.
MARCO ASENSIO ÖNERİLDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık geçiren 29 yaşındaki İspanyol yıldız önerildi. Bonservisi PSG'de bulanan yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin cevabı bekleniyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında PSG'de 16 maçta 2 gol, 4 asist yapan Asensio, ikinci yarıda kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'da 21 maçta 8 gole imza atmıştı.
MARCO ASENSIO ÖNERİLDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık geçiren 29 yaşındaki İspanyol yıldız önerildi. Bonservisi PSG'de bulanan yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin cevabı bekleniyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında PSG'de 16 maçta 2 gol, 4 asist yapan Asensio, ikinci yarıda kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'da 21 maçta 8 gole imza atmıştı.
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