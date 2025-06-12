Fenerbahçe'den 3 Temmuz davası hakkındaki iddialara yalanlama!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu, "Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi, Fenerbahçe'nin 3 Temmuz için 50 Milyon €'luk tazminat talebinin reddine karar verdi" şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

calendar 12 Haziran 2025 14:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den 3 Temmuz davası hakkındaki iddialara yalanlama!
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Fenerbahçe'nin İçişleri Bakanlığına açtığı 3 Temmuz davasının sonucuna ilişkin basında çıkan iddilar üzerine Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu'ndan açıklama geldi.

Ali Alper Alpoğlu'nun konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

"3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğradığımız maddi ve manevi zararların tazmini amacıyla İçişleri Bakanlığına açmış olduğumuz davanın sonucuyla ilgili yeni algı operasyonlarıyla karşı karşıyayız.


En baştan söylemeyim ki açtığımız tazminat davamız kesinlikle reddedilmemiştir. Davamızın 3. Celsesi bugün Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mevcut davamız 2021 yılında İdare Mahkemesine tam yargı davası olarak açılmıştı ve davamız hem İdare Mahkemesi hem Danıştay tarafından "görevsizlik" sebebiyle Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Gönderme kararı sonrası Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ilk celsede mahkeme kendini görevli görmüş devamında bugün yapılan yargılamada ise kendini yine oy çokluğuyla görevli görmeyerek dosyayı hangi mahkemenin(yargı yolunun) görevli olduğunun tespit edilebilmesi amacıyla "Uyuşmazlık Mahkemesine" gönderme kararı almıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm davalarımızın sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz." 


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