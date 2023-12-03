'ye bu sezon transfer olduktan sonra taraftarın da büyük beklenti içinde olduğu tecrübeli kaleci'in morali Nordsjaelland maçı sonrası çöktü.Geçtiğimiz hafta içinde Konferans Ligi grubunda Nordsjaelland'a 6-1 kaybeden Fenerbahçe'nin ayakta kalan tek ismi, kaleci Livakovic olmuştu.Livakovic, kalesinde 6 gol görmesine rağmen 90 dakika boyunca 6 kritik kurtarış yapıp, takımının çok daha farklı bir skorla sahadan mağlup ayrılmasına engel olmuştu. Maç boyunca özellikle savunmadaki arkadaşlarına sık sık uyarılarda bulunan Hırvat eldivenin üzüntüsünün devam ettiği bildirildi.Teknik direktör İsmail Kartal'ın da bu sebepten Sivas karşısında eldivenleri İrfan Can Eğribayat'a vermeyi düşündüğü bildirildi.