Fenerbahçe'de Livakovic'in keyfi yok!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in morali Nordsjaelland maçı sonrası çöktü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Livakovic'in keyfi yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Aralık 2023 10:13
Fenerbahçe'ye bu sezon transfer olduktan sonra taraftarın da büyük beklenti içinde olduğu tecrübeli kaleci Dominik Livakovic'in morali Nordsjaelland maçı sonrası çöktü.

Geçtiğimiz hafta içinde Konferans Ligi grubunda Nordsjaelland'a 6-1 kaybeden Fenerbahçe'nin ayakta kalan tek ismi, kaleci Livakovic olmuştu.

Livakovic, kalesinde 6 gol görmesine rağmen 90 dakika boyunca 6 kritik kurtarış yapıp, takımının çok daha farklı bir skorla sahadan mağlup ayrılmasına engel olmuştu. Maç boyunca özellikle savunmadaki arkadaşlarına sık sık uyarılarda bulunan Hırvat eldivenin üzüntüsünün devam ettiği bildirildi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da bu sebepten Sivas karşısında eldivenleri İrfan Can Eğribayat'a vermeyi düşündüğü bildirildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery