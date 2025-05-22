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Fenerbahçe'de 6 oyuncu ile yollar ayrılabilir

Djiku ve Becao ile yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe, Diego Carlos'a kulüp arıyor. Skriniar transferi ise maliyet engeline takılıyor. Çağlar ve Jayden'a ise teklif gelirse değerlendirilecek..

calendar 22 Mayıs 2025 11:03 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 11:18
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de 6 oyuncu ile yollar ayrılabilir
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Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon savunma hattı baştan aşağıya değişecek. Sarı-Lacivertli Yönetimin 6 stoper ile ilgili önemli kararlar alması bekleniyor.

YENİ BİR KADRO

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da raporuna göre yeni sezonda Alexander Djiku ve Rodrigo Becao ile devam edilmeyecek.

İngiltere Primer Lig ekibi Aston Villa'dan transfer edilen ve beklenen performansı sergileyemeyen 32 yaşındaki Brezilyalı stoper Diego Carlos'a da kulüp aranıyor. Brezilyalı oyuncunun da takımdan ayrılması bekleniyor. F.Bahçe'nin PSG'den kiraladığı Milan Skrinar'ın ise maliyeti yüksek.

ÇALIŞMA BAŞLADI

Bu yüzden de Fenerbahçe, Slovak yıldızın yerine başka bir isme yönelecek. Ayrıca Çağlar Söyüncü ve Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde'nin geleceği de belirsiz.

GÖZLER TEKLİFTE

Fenerbahçe bu iki isme teklif gelirse değerlendirecek. Sarı- Lacivertliler'de 6 savunmacı ile yollar ayrılabilir. Bu yüzden de defans hattına birden fazla transfer planlanıyor... Stoper hattı için yıldız isimlerin menajerleriyle görüşmelere başladığı da öğrenildi.




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